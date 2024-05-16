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07:35, 16 мая 2024Путешествия

Россиянка описала жителей Дании словами «курят, как заведенные»

Фото: Nick Karvounis / Unsplash

Российская путешественница побывала в Копенгагене и рассказала, чем ей запомнилась столица Дании. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, при выходе из аэропорта она сразу заметила на асфальте «поп-арт из окурков и жвачек». «Копенгаген — один из самых курящих городов в мире. Датчане курят, как заведенные!» — такими словами описала россиянка жителей этой страны.

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Она добавила, что окраины Копенгагена показались ей мрачными, пыльными и скучными, однако в центре города оказалось много интересных достопримечательностей. «Ощущение сказочного королевства, в котором живут не только знаменитая Русалочка, но и другие персонажи. Они повсюду — на фронтонах и крышах домов, в фонтанах и парках», — пояснила блогерша.

Другой российский путешественник побывал в Брюсселе и остался разочарован. Он пожаловался на повсеместную стройку и мусор на улицах бельгийской столицы.

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      Мария Борисова
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