Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:09, 16 мая 2024Бывший СССР

В Литве предрекли появление пророссийской партии

Министр обороны Литвы: в Сейме может появиться пророссийская партия
Эдуардас Вайткус

Эдуардас Вайткус. Кадр: Bernardinai LT / YouTube

Целью кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса может быть создание пророссийской партии в парламенте. Об этом сообщил министр обороны страны Лауринас Кащунас, передает портал Delfi.

«Думаю, что цель может заключаться в том, чтобы создать действительно впервые в истории первую откровенно пророссийскую силу», — заявил чиновник.

По его словам, ранее в стране были партии, которые заигрывали с пророссийскими позициями, но все равно на стратегическом уровне не ставили под сомнение ни членство в НАТО, ни отношения с Россией.

Кащунас добавил, что появление в Сейме пророссийской партии было бы выгодно России.

Ранее Вайткус назвал президента России Владимира Путина опытным политиком. По его мнению, без Путина Россия бы давно развалилась.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский провел заседание с генералами в Харькове. Российские военные ведут бои в 20 километрах от города

      Китай стал главным торговым партнером Украины

      Полковник отреагировал на слова Зеленского об условии потери Харькова

      МВД Словакии назвало стрелявшего в Фицо «волком-одиночкой»

      В Европе признали неспособность НАТО победить в конфликте на Украине

      Уничтожение росгвардейцами боевого дрона ВСУ с минами попало на видео

      На Украине отменили бронь от мобилизации для работников технологических компаний

      В Раде призвали Запад отправить подкрепления на Украину

      Герой России пошутил о своей награде на фоне подбитого танка и попал на видео

      Появились подробности увольнения всех сотрудников скорой из российской больницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше