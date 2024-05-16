В Литве предрекли появление пророссийской партии

Министр обороны Литвы: в Сейме может появиться пророссийская партия

Целью кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса может быть создание пророссийской партии в парламенте. Об этом сообщил министр обороны страны Лауринас Кащунас, передает портал Delfi.

«Думаю, что цель может заключаться в том, чтобы создать действительно впервые в истории первую откровенно пророссийскую силу», — заявил чиновник.

По его словам, ранее в стране были партии, которые заигрывали с пророссийскими позициями, но все равно на стратегическом уровне не ставили под сомнение ни членство в НАТО, ни отношения с Россией.

Кащунас добавил, что появление в Сейме пророссийской партии было бы выгодно России.

Ранее Вайткус назвал президента России Владимира Путина опытным политиком. По его мнению, без Путина Россия бы давно развалилась.