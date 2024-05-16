В США рассказали о неожиданном «подарке» России

Экс-сотрудница ЦРУ Коффлер: Россия найдет в Нигере оставленное США оружие

Экс-сотрудница ЦРУ и разведки Пентагона Ребекка Коффле заявила, что эвакуация американских военных из Нигера может быть полезна для России. Об этом она сообщила в интервью Fox News.

Коффле рассказал о неожиданном «подарке» России и предположила, что военные найдут оставленное США оружие.

«Любая оставленная военная аппаратура станет трофеем России. Эти системы будут захвачены, изучены и позволят оснастить российское оружие средствами, снижающими эффективность американского вооружения», — предупредила она.