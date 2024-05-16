В «Зените» прокомментировали информацию о штрафах игрокам за поражения

Тренер «Зенита» Сергей Семак опроверг сообщения о штрафах игрокам за поражения

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал сообщения о штрафах игрокам за поражения. Его слова приводит пресс-служба питерского клуба.

«Какие-то разговоры о том, что [глава ПАО "Газпром"] Алексей Борисович Миллер заходил в раздевалку и говорил, что команда оштрафована — такого даже примерно нет. Это даже как-то антилогично. Потому что если команда выигрывает, она получает какую-то премию, если не выигрывает, не получает», — опроверг сообщения Семак.

Информацию о штрафах для игроков «Зенита» впервые опубликовал журналист Кирилл Легков. Он заявил, что Алексей Миллер якобы пообещал лишить футболистов всех бонусов в случае, если они не станут обладателями Кубка России по итогам текущего сезона.

15 мая «Зенит» вышел в финал Кубка России, обыграв ЦСКА в серии пенальти. В решающем матче турнира команда из Санкт-Петербурга встретится с калининградской «Балтикой», которая выбила из розыгрыша «Спартак». Финал Кубка России пройдет 2 июня на столичном стадионе «Лужники».