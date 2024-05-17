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11:35, 17 мая 2024Забота о себе

Медсестра хосписа рассказала о малоизвестном и пугающем факте в конце жизни

Медсестра Макфадден: хрипы в последние часы жизни не указывают на страдания

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Хрипы или булькающие звуки, которые человек издает в последние часы жизни, являются естественными и не указывают на страдания. Об этом малоизвестном факте рассказала медсестра хосписа в Лос-Анджелесе Джули Макфадден, пишет Daily Mail.

Специалистка по уходу за смертельно больными пациентами указала, что многие пугаются, когда впервые слышат хриплое дыхание человека в конце жизни. Однако, по ее словам, причин для страха нет, потому что на самом деле эти пугающие звуки — часть естественного биологического процесса. Медсестра подчеркнула, что человеку в этот момент не больно.

По словам Макфадден, булькающие звуки и хрипы появляются из-за скопления слюны в горле. Обычно этого не происходит, потому что человек рефлекторно ее сглатывает. «Но у тех, кто достигает конца жизни, эта система ломается: слюна больше не заглатывается, что приводит к ее скоплению во рту. Поэтому, когда воздух входит и выходит, он "гремит", пока не будет сделан последний вдох», — объяснила медсестра.

Макфадден добавила, что уменьшить скопление слюны можно с помощью препаратов, но их используют редко, так как они могут вызвать еще более интенсивное слюноотделение.

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Ранее Макфадден развеяла главный миф об уходе из жизни. По ее словам, сам по себе уход из жизни безболезнен, боль могут вызвать симптомы болезни, из-за которой человек уходит из жизни.

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      Екатерина Улитина
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