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09:29, 17 мая 2024Мир

МИД заявил о предупреждении Москвы о визите Блинкена в Киев со стороны США

Рябков: Вашингтон предупредил Москву о визите Блинкена в Киев

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Reuters

Вашингтон предупредил Москву о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Незадолго до выезда этой группы в Киев мы получили соответствующую информацию», — рассказал он.

Однако высокопоставленный дипломат подчеркнул, что диалога с американскими коллегами о содержательной части происходящего между властями Вашингтона и Киева «нет и в принципе его быть не может».

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, свою точку зрения в связи со «все более глубокой вовлеченностью американцев в происходящее на Украине» Москва доводит до них в виде предостережений и демаршей. Он отметил, что это немного другой «жанр» дипломатического общения, который во многом противоположен диалогу с целью поиска решений.

Ранее Рябков заявил, что Россия не доверяет Североатлантическому альянсу. Он добавил, что по отношению к НАТО Москва испытывает политическое и эмоциональное отторжение.

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      Виктория Кондратьева
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