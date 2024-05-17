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04:41, 17 мая 2024Интернет и СМИ

Объяснена разница между Россией и Европой для Китая

Политолог Пшеничников: визит Путина в Пекин показал переход Китая на сторону РФ

Фото: Sergei Guneev / Sputnik / Reuters

Визит президента России Владимира Путина оказался для Пекина более значимым, чем встреча главы КНР Си Цзиньпина с французским лидером Эммануэлем Макроном. На это Царьграду указал политолог и публицист Игорь Пшеничников.

Он назвал заявления Путина и Си, а также положенные на бумагу договоренности демонстрацией Западу того, что Россия и Китай являются стратегическими союзниками. «Но не просто союзниками в некоем нейтральном и условном пространстве, а союзниками в условиях, когда США судорожно пытаются сохранить свою мировую гегемонию и продолжают своё наглое давление на Россию, Китай и на весь мир», — уточнил эксперт.

«Весь визит Путина — это один большой символ, означающий реальный, а не мнимый переход Китая на сторону России. Это декларация видения Пекином своего обозримого будущего в союзе с Россией», — резюмировал Пшеничников.

Ранее эксперт по китайской внешней политике из Наньянского технологического университета в Сингапуре Ху Тиан Бун в связи с визитом российского президента Владимира Путина в Китай заявил, что Москва и Пекин «не собираются отворачиваться друг от друга», несмотря на давление других стран. «Обе стороны хотят показать, что, несмотря на то, что происходит в мире, несмотря на давление, с которым обе стороны сталкиваются со стороны США, обе стороны не собираются в ближайшее время отворачиваться друг от друга», — заявил эксперт.

16 мая Путин и Си провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. По итогу встречи они приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. После этого российский лидер описал отношения Москвы с Пекином фразой «русский с китайцем — братья навек».

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      Марина Совина
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