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11:15, 17 мая 2024Россия

Путин посетил единственный православный храм в китайском Харбине

Путин посетил православный храм в Харбине и передал икону Спаса Нерукотворного

Российский президент Владимир Путин посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы, считающийся единственным православным приходом в китайском Харбине. Видеокадры со встречи появились в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Российский лидер передал храму икону Спаса Нерукотворного. «На память о нашей встрече», — заявил президент.

15 мая российский президент прибыл в Китай с официальным визитом — по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. 16 мая он провел в Пекине, где подписал совместное с китайским лидером заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

17 мая российский лидер прибыл в Харбин. Там же Путину дали возможность возложить венок к монументу советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая.

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