Стала известна зарплата Мбаппе в «Реале»

Sky Sports: Килиан Мбаппе будет получать в «Реале» 15 миллионов евро в год

Французский нападающий Килиан Мбаппе подпишет пятилетний контракт в мадридским «Реалом». Детали соглашения стали известны Sky Sports.

По информации источника, форвард будет зарабатывать 15 миллионов евро в год. Также он получит подписной бонус в размере 150 миллионов евро.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона. Форвард не назвал новую команду, но президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил переход французского игрока в «Реал».

Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года. Вместе с командой он шесть раз побеждал в чемпионате Франции и по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны. В 2022 году «Реал» уже пытался приобрести Мбаппе, однако тогда трансфер игрока сорвался — нападающий продлил контракт с ПСЖ.

