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03:18, 17 мая 2024Наука и техника

ВКС запустили из Плесецка ракету «Союз» со спутниками Минобороны

ВКС запустили с космодрома Плесецк ракету «Союз» со спутниками Минобороны

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Ракета должна вывести в космос спутники Минобороны. О каких именно аппаратах идет речь — не уточняется.

В апреле 2022 года организация «Агат» сообщила, что в России будет создана ракета космического назначения «Старт-1М», предназначенная для запуска нагрузки с космодромов Плесецк и Восточный. Грузоподъемность нового носителя — 150-700 килограммов на орбиты высотой 200-1500 километров.

В октябре прошлого года военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов рассказал «Ленте.ру», что космические аппараты специального назначения могут осуществлять съемку различных регионов Земли и военных объектов, а также способны наблюдать за действиями спутников-противников и даже выводить их из строя.

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      Марина Совина
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