Команда-финалист Лиги чемпионов захотела продать футболиста из-за лишнего веса

Дортмундская «Боруссия» захотела продать Никласа Зюле из-за лишнего веса

Финалист Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» захотела продать немца Никласа Зюле из-за лишнего веса. Об этом сообщает Sky Deutschland.

По неофициальным данным, вес футболиста на данный момент — около 100 килограммов. Руководство «Боруссии» готов оставить немца в клубе только при условии, что он сядет на жесткую диету.

Контракт Зюле с «Боруссией» действует до лета 2026 года. По его условиям 28-летний защитник зарабатывает 11 миллионов евро в год. Он перешел в дортмундский клуб из мюнхенской «Баварии», где тоже сталкивался с недовольством в свой адрес из-за избыточной массы.

Ранее стало известно, что Футболиста «Галатасарая» Танги Ндомбеле исключили из состава клуба из-за фастфуда. Ночью после матча с «Баварией» в Лиге чемпионов полузащитник заказал в отель большой бургер, картофель и колу.