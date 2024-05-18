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18:30, 18 мая 2024Бывший СССР

Украинец ударил ножом сотрудника военкомата

На Украине завели уголовное дело против мужчины, ударившего ножом сотрудника ТЦК

Фото: Scott Olson / Getty Images

На Украине завели уголовное дело против жителя города Синельниково (Днепропетровская область), ударившего ножом сержанта ВСУ, сотрудника территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата), сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Сухопутных войск Украины.

Инцидент произошел во время проведения «мероприятий по оповещению военнообязанных граждан». Сотрудник ТЦК был ранен в руку, а напавшего задержали, обвинив по статьям о препятствовании деятельности ВСУ и покушении на убийство.

Ранее стало известно о жалобах украинцев на грубые методы мобилизации, которые применяют военные. Согласно вступившему в силу новому закону об усилении мобилизации за неявку по повестке в ТЦК гражданам будут запрещать управлять транспортным средством, а находящимся за рубежом военнообязанным ограничат консульские услуги. При этом повестка в стране будет считаться врученной по почте даже при отсутствии человека по месту жительства.

В субботу дальнобойщики перекрыли трассу Киев — Одесса в знак протеста против нововведений. Десятки фур образовали на дороге огромную пробку.

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      Дмитрий Воронин
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