В Белом доме заявили о наличии у Израиля запасов бомб большой мощности

Белый дом: у израильских военных есть запасы бомб большой мощности

Пауза в поставках Израилю бомб большой мощности сохраняется. Однако у израильских военных есть запасы подобных вооружений, указал на это координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

По его словам, ранее Соединенные Штаты поставили на паузу поставку одной партии бомб большой мощности. Кирби отметил, что США продолжают поставлять Израилю другие вооружения, «они не оставлены безоружными».

«Не вдаваясь в подробности, отмечу, что у них есть запасы похожего или подобного оружия, которое было у них и до этого», — подчеркнул он.

17 мая Палата представителей США одобрила законопроект об обеспечении бесперебойных поставок оружия Израилю. За принятие закона выступили 224 конгрессмена, 187 членов палаты проголосовали против.

Ранее администрация Джо Байдена выделила Израилю миллиард долларов на закупку оружия, несмотря на изначальное несогласие с проведением наземной операции Армии обороны Израиля в Рафахе.