Еще две страны предложили помощь в поисках вертолета президента Ирана

Катар и Оман заявили о готовности помочь Ирану в поисках вертолета Раиси

Катар и Оман вслед за другими странами предложил Ирану помощь в поисках пропавшего вертолета президента страны Эбрахима Раиси, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя катарского МИД Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, руководство государства внимательно следит за ситуацией и готово «предоставить любую помощь в поисковой операции». Министерство иностранных дел Омана также пообещало помочь Ирану.

Ранее президент России Владимир Путин поручил направить в Иран спасателей на поиски пропавшего вертолета Раиси. В Тебриз выдвинулись два самолета с вертолетами и 50 профессиональными горноспасателями.

До этого Турция направила 32 альпиниста на поиск вертолета с иранским лидером, а Евросоюз применил свои спутники для содействия Тегерану в поисках.