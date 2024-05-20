Пилот назвал три возможные причины крушения вертолета президента Ирана

Пилот Смирнов: вертолет президента Ирана мог упасть из-за неисправности

Среди возможных причин крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси можно выделить три основные, считает заслуженный пилот СССР, член комиссии Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал наиболее вероятные версии авиакатастрофы.

Вертолет мог упасть из-за разных факторов

По имеющейся на сию минуту информации трудно пока предположить, в чем причина произошедшего. Но фото из интернета говорят, что это не какая-то жесткая посадка была, это было столкновение с горой Олег Смирнов заслуженный пилот СССР

«Так удариться вертолет может по нескольким причинам. Первая причина — вмешательство извне, то есть теракт. Второе — это отказ техники, который произошел в тот момент, когда верхушки гор были закрыты облаками, и он столкнулся с горой. Следующая — это попытка произвести посадку по неизвестным причинам, и при посадке в условиях ограниченной видимости произошло то, что произошло», — сказал пилот.

В то же время специалист отметил, что последняя версия выглядит наименее вероятной.

«По факту это сомнительная штука, поскольку, если бы он производил посадку с воздуха, он бы садился на нормальную площадку, а такие площадки, судя по фотографиям, там есть. А он ударился о склон горы, да еще и заросший высокими деревьями. На такие площадки не производят посадки умышленно, сажают там, где нет препятствий», — добавил он.

Вертолет упал в сложном для полетов районе

Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана, где потерпел крушение вертолет — очень трудная для полетов местность, утверждает Олег Смирнов.

«Большой самолет летит высоко, а для малых самолетов и вертолетов это сложная трасса, поскольку она во многом зависит от метеоусловий. Вертолет летит по правилам визуальных полетов, то есть с обязательным условием, чтобы видеть местность под собой и перед собой, по приборам там лететь нельзя. Мало того, вертолеты далеко не все оборудованы бортовыми радиолокаторами, потому что нет необходимости в этом — они в облаках не летают, им локатор не нужен, потому что они визуально обязаны видеть землю. Это все делает полеты для вертолетов и маленьких самолетов очень сложными», — заключил специалист.

В Иране назвали основную версию крушения

Как сообщило агентство IRNA, падение произошло из-за неполадок машины. «Раиси погиб в воскресенье (19 мая 2024 года) в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности», — говорится в материале.

При этом, по словам посла Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи, судно упало из-за плохих погодных условий. «Был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная. Горная, труднодоступная местность», — сказал дипломат.

Вертолет рухнул вечером 19 мая, когда руководитель Ирана возвращался с переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Помимо него на борту находились глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник охраны Раиси, а также пилоты и летный экипаж. Выжить никому не удалось.