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12:06, 20 мая 2024Россия

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

Губернатор: на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

Фото: Павел Колядин / ТАСС

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом в понедельник, 20 мая, в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал глава региона.

За утро 20 мая в Белгороде три раза объявляли сигнал ракетной опасности. Во время одного из оповещений в городе произошел взрыв.

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      Игорь Дмитров
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