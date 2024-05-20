Губернатор: на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом в понедельник, 20 мая, в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал глава региона.

За утро 20 мая в Белгороде три раза объявляли сигнал ракетной опасности. Во время одного из оповещений в городе произошел взрыв.