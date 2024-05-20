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14:28, 20 мая 2024Спорт

Названо необходимое мужчинам старше 45 лет упражнение на грудные мышцы

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Журналисты Men Today назвали упражнение на грудные мышцы, которое необходимо мужчинам старше 45 лет. Об этом сообщается на сайте издания.

Авторы материала посоветовали выполнять упражнение пуловер. Исходное положение — лежа на спине на лавке, ноги согнуты в коленях под прямым углом. В руки необходимо взять гантель или блин и расположить немного согнутые в локтях руки над грудью. Затем следует опустить снаряд за голову и тянуться тазом вниз, после вернуться в исходную точку. Предлагается сделать три-четыре подхода по восемь-десять повторений.

Также в материале напомнили о важности смены очередности упражнений. Отмечается, что для эффективной проработки грудных мышц необходимо постоянно менять порядок, чтобы мускулы не привыкали к нагрузкам и не останавливали рост.

Ранее американский фитнес-тренер Брайан Кран перечислил топ-3 упражнений для мужчин старше 40 лет, которые подходят для похудения без потери мышечной массы. Обязательными он назвал тягу гантелей, отжимания и приседания.

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      Андрей Стрельцов
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