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14:21, 20 мая 2024Забота о себе

Причины появления прыщей в жару объяснили

Дерматолог Абалухова рассказала, что солнце провоцирует обострение акне

Фото: Unsplash

Вопреки распространенному мнению, солнце не подсушивает воспаления на коже, а провоцирует обострение акне, рассказала дерматолог Елизавета Абалухова. Причины появления прыщей в жару врач объяснила «Газете.ру».

Абалухова предупредила: в жару прыщи появляются из-за воздействия солнечных лучей. По ее словам, в малых дозах УФ-излучение положительно влияет на кожу и уменьшает воспаление, а при избытке, наоборот, повреждает ее и снижает защитные свойства. При этом при длительном нахождении на солнце активируется работа сальных желез, из-за чего происходит закупорка выводных протоков сальных желез, гиперкератоз. Все перечисленные факторы провоцируют появление новых прыщей, подчеркнула дерматолог.

К тому же, продолжила Абалухова, из-за УФ-излучения может развиться так называемое акне Майорка — акнеформный дерматоз. Фолликулярные папулы возникают на открытых участках тела, подверженным воздействиям солнечных лучей. Для профилактики следует использовать некомедогенные гипоаллергенные солнцезащитные кремы и увлажнять кожу после солнечных ванн, заключила врач.

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      Вера Владзиевская
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