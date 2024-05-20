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17:34, 20 мая 2024Спорт

Тарасова отреагировала на возможный переход российских фигуристов в США

Тарасова назвала потерей возможный переход фигуристов Морозов и Еременко в США

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Для российского спорта будет плохой новостью, если российская танцевальная пара Аннабель Морозов и Игорь Еременко перейдет в сборную США, считает заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. В разговоре с «Лентой.ру» она прокомментировала сообщения о возможной смене спортивного гражданства фигуристами.

«Я вообще не люблю неофициальную информацию, потому что неофициальная информация — непроверенная. Но мне будет жаль, если они уйдут в сборную США. Они талантливая пара, могли бы представлять нашу Родину, причем представлять ее достойно. (...) Конечно, все задумываются над этим (сменой спортивного гражданства — прим. «Ленты.ру»), это ясно, смешно было бы сказать, что никто об этом не думает», — сказала она.

По мнению Татьяны Тарасовой, уход Морозов и Еременко будет потерей для российского спорта. Она считает, что у этих спортсменов может быть большое будущее, если с ними правильно работать.

О возможном переходе фигуристов в американскую сборную сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник. У Морозов есть российское, американское и французское гражданство. При этом юридически проще оформить переход в США, чем во Францию, куда ранее собирались спортсмены, говорится в материале.

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