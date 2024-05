Цзю-младший оценил победу Усика над Фьюри цитатой-мемом украинца

Тим Цзю оценил победу Усика над Фьюри ставшей мемом цитатой украинца

Тим Цзю, боксер и сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, на своей странице в соцсети X оценил победу украинца Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри.

Цзю-младший прокомментировал итог поединка цитатой-мемом украинца. «I am feel. Very feel», — написал он.

Ранее в одном из интервью Усик на вопрос «Нow do you feel? (Как ты себя чувствуешь?)» ответил: «I'm feel! I'm very feel». После этого грамматически неверная фраза стала популярной в интернете.

Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе прошел в ночь на 19 мая в Саудовской Аравии. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.

Поражение стало для Фьюри первым в карьере, до этого в его активе было 34 победы и ничья. Усик остался непобежденным, выиграв 22-й бой на профессиональном ринге.