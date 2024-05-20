Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ангелина Калинина
2:1
Завершен
Анастасия Павлюченкова
Страсбург
Людмила Самсонова
Сегодня
12:00 (Мск)
Барбора Крейчикова
Страсбург
Арсенал
Сегодня
17:45 (Мск)
Акрон
Россия - Мелбет Первая лига|33-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Болонья
Сегодня
21:45 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|37-й тур
Ванкувер Кэнакс
Завтра
04:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 7-й матч
10:52, 20 мая 2024Спорт

Цзю-младший оценил победу Усика над Фьюри цитатой-мемом украинца

Тим Цзю оценил победу Усика над Фьюри ставшей мемом цитатой украинца

Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

Тим Цзю, боксер и сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, на своей странице в соцсети X оценил победу украинца Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри.

Цзю-младший прокомментировал итог поединка цитатой-мемом украинца. «I am feel. Very feel», — написал он.

Ранее в одном из интервью Усик на вопрос «Нow do you feel? (Как ты себя чувствуешь?)» ответил: «I'm feel! I'm very feel». После этого грамматически неверная фраза стала популярной в интернете.

Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе прошел в ночь на 19 мая в Саудовской Аравии. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.

Поражение стало для Фьюри первым в карьере, до этого в его активе было 34 победы и ничья. Усик остался непобежденным, выиграв 22-й бой на профессиональном ринге.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Ирана выступили с заявлением после гибели президента Раиси

      ФСБ пресекла крупный канал поставок синтетических наркотиков из Центральной Азии

      В российском регионе третий раз за день объявили опасность ракетного удара

      В России упало производство оптоволоконных кабелей

      В России отреагировали на гибель президента Ирана в авиакатастрофе

      Известный российский актер раскритиковал Париж

      Цзю-младший оценил победу Усика над Фьюри цитатой-мемом украинца

      В Грузии назвали закон об иноагентах гарантией мира

      ФНС заблокировала счета блогерши-иноагента из-за миллионного долга

      ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше