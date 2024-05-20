Украинский беспилотник сбили в Белгородской области

Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее 20 мая Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали объект связи в селе Муром Белгородской области. Объект получил повреждения, о характере которых не сообщается. Пострадавших нет. После еще одной атаки в шести белгородских селах пропал свет.

Также в небе над Белгородской областью 20 мая были сбиты шесть украинских беспилотников.