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05:57, 20 мая 2024Мир

В Иране сообщили о высокой вероятности гибели президента после аварии

Reuters: вероятность, что президент Ирана Раиси жив после крушения, мала

Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters

Вероятность того, что президенту Ирана Эбрахиму Раиси удалось выжить при крушении перевозившего его вертолета, мала. Об этом Reuters сообщил неназванный иранский чиновник.

«Ожидания относительно того, что президент Раиси жив, низки после крушения вертолета», — заявил он.

Ранее в сети появились кадры с места падения вертолета иранского лидера. На фотографии видно судно среди деревьев на склоне холма. Как сообщили спасатели, условия, в которых находится машина, «нельзя назвать хорошими».

Спасатели уже прибыли на место падения вертолета. По данным Reuters, он полностью сгорел при посадке.

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      Марина Совина
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