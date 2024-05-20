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13:03, 20 мая 2024Россия

В Кремле высказались о создании санитарной зоны для безопасности приграничья

Песков: РФ продолжает создавать санитарную зону для безопасности приграничья

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Россия продолжает создавать санитарную зону, чтобы обезопасить приграничные регионы от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента напомнил о словах Владимира Путина, который сообщал о мерах, предпринимаемых, в частности, для защиты от обстрелов Белгородской области. «Он как раз информировал о продолжающейся операции по созданию санитарной зоны безопасности с тем, чтобы обезопасить наши города и населенные пункты, которые в настоящий момент подвергаются обстрелам», — констатировал Песков.

Глава государства ранее, объясняя наступление России в Харьковской области, заявил, что это необходимо для создания санитарной зоны. ВСУ «обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород», заявил Путин, отметив, что сейчас у России нет планов брать под контроль Харьков.

Российские военнослужащие в начале мая начали наступление в Харьковской области, из региона начали эвакуировать тысячи человек. Минобороны тем временем ежедневно отчитывается о продвижении в этой зоне боевых действий. Так, 15 мая сообщалось о взятии Глубокого и Лукьянцев, до этого — о контроле над Бугроваткой. Еще раньше стало известно, что российские военные зашли в Волчанск.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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