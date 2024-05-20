В Кремле высказались о создании санитарной зоны для безопасности приграничья

Песков: РФ продолжает создавать санитарную зону для безопасности приграничья

Россия продолжает создавать санитарную зону, чтобы обезопасить приграничные регионы от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента напомнил о словах Владимира Путина, который сообщал о мерах, предпринимаемых, в частности, для защиты от обстрелов Белгородской области. «Он как раз информировал о продолжающейся операции по созданию санитарной зоны безопасности с тем, чтобы обезопасить наши города и населенные пункты, которые в настоящий момент подвергаются обстрелам», — констатировал Песков.

Глава государства ранее, объясняя наступление России в Харьковской области, заявил, что это необходимо для создания санитарной зоны. ВСУ «обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород», заявил Путин, отметив, что сейчас у России нет планов брать под контроль Харьков.

Российские военнослужащие в начале мая начали наступление в Харьковской области, из региона начали эвакуировать тысячи человек. Минобороны тем временем ежедневно отчитывается о продвижении в этой зоне боевых действий. Так, 15 мая сообщалось о взятии Глубокого и Лукьянцев, до этого — о контроле над Бугроваткой. Еще раньше стало известно, что российские военные зашли в Волчанск.