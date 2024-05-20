В российском регионе взорвался еще один дрон-камикадзе

В Белгородской области беспилотник упал и взорвался на территории одного из сел

В Белгородской области беспилотник упал и взорвался на территории одного из сел. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом оказалось село Архангельское примерно в пяти километрах от российско-украинской границы. Беспилотник упал на территории населенного пункта и взорвался. Пострадавших нет. При этом в результате детонации были повреждены объекты в пяти домохозяйствах. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее 20 марта регион был атакован еще одним дроном.

Белгородская область чаще остальных российских регионов подвергается атакам со стороны Украины. Так, только за утро 20 мая в регионе трижды объявляли ракетную опасность. Помимо этого, украинские войска обстреляли одно из сел, в результате чего в шести населенных пунктах пропал свет.