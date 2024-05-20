Ведущего украинского баскетболиста мобилизовали после попытки покинуть страну

Баскетболист Заплотинский попытался незаконно покинуть Украину и был мобилизован

Ведущий баскетболист клуба «Киев-Баскет» Вадим Заплотинский был задержан при попытке незаконно покинуть Украину. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, это произошло 12 мая. 26-летний спортсмен в составе группы лиц пытался незаконно пересечь границу в районе Буковины, граничащем с Румынией.

Бывший президент Федерации баскетбола Киева Макс Сергеев рассказал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что после этого Заплотинский был мобилизован. «Был задержан пограничной службой. Потом знакомство с территориальным центром комплектования (ТЦК) и переезд в учебный центр Десантно-штурмовых войск (ДШВ)», — написал он.

Заплотинский входит в топ лучших баскетболистов страны. В сезоне-2023/2024 он был признан лучшим защитником чемпионата Украины. Вместе с командой спортсмен завоевал бронзовые медали турнира.

