Головин вошел в еще одну символическую сборную сезона чемпионата Франции

WhoScored включил россиянина Головина в символическую сборную сезона Лиги 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную сезона-2023/2024 чемпионата Франции по версии статистического портала WhoScored.

Хавбек получил оценку 7,30. Лучший показатель у покидающего ПСЖ нападающего Килиана Мбаппе (7,71). Ранее Головина включили в еще одну символическую сборную сезона — по версии EA Sports.

Россиянина признавали лучшим игроком месяца «Монако» четыре раза за сезон. Он был удостоен званий в сентябре, октябре, ноябре и марте. Всего за сезон Головин забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач в 25 матчах Лиги 1.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.