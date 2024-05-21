Минобороны сообщило об уничтожении группы украинских диверсантов

Минобороны: украинский диверсионный отряд уничтожен на острове Переяславском

Российские войска уничтожили подразделение украинских диверсантов в зоне проведения спецоперации. Об этом заявила пресс-служба группировки войск «Днепр». Сообщение опубликовало Минобороны в своем Telegram.

По данным военного ведомства, диверсионно-разведывательная группа противника была уничтожена на острове Переяславский.

Данных о численности группы и каких-либо дополнительных сведений в диверсантах в Минобороны не привели.

Ранее Минобороны сообщило об ударе по укрепленным позициям противника на правом берегу Днепра. Удары по ВСУ на херсонском направлении нанес расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30. Сразу после обстрела расчет замаскировал орудие и переместился в укрытие.