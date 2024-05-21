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07:30, 21 мая 2024Из жизни

Мужчина узнал об измене жены и лишил ее секса на два года

Фото: Freepik

Мужчина узнал об измене жены и отомстил ей, лишив секса на два года. Этой историей он сам поделился на Reddit.

Пользователь нанял частного детектива и узнал, что его жена изменяет ему с коллегой. На тот момент супруги были вместе уже восемь лет. Мужчина решил не разводиться сразу из-за их брачного договора. Согласно документу, если пара разведется до десятой годовщины их свадьбы, все их имущество будет разделено поровну. Если же супруги разойдутся позже, то смогут забрать то, что было у них еще до заключения брачного договора. «Я просто жду подходящего момента», — объяснил автор поста.

В план мести мужчины входит также и психологическое давление. Он отметил, что за эти два года он получил повышение на работе и привел свое тело в идеальную форму благодаря спортзалу. Он решил наказать неверную жену, отказывая ей в сексе. «Я люблю говорить "cмотри, но не трогай", ха-ха-ха. Она видит мое идеальное тело каждый день, но каждый раз, когда пытается что-то инициировать, я просто грубо отмахиваюсь от этого, и мне нравится видеть эти безумные глаза», — рассказал он. Мужчина признается, что его тошнит от одной мысли о сексе с женой.

По его словам, в последнее время женщина вновь стала милой и романтичной, что настораживает мужа. После того как он узнал о ее любовнике, она даже предложила ему сходить на парную психотерапию. Автор поста назвал поведение супруги лицемерным.

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Через два месяца, в день десятой годовщины свадьбы пары, мужчина вручит жене документы о разводе. «Я считаю дни, чтобы наконец избавиться от нее и начать новую главу своей жизни», — признался он.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина потребовала развод, потому что муж забыл купить ее любимые кукурузные палочки. Пару отправили на семейное консультирование в надежде, что они смогут разрешить свои разногласия.

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      Юлия Юткина
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