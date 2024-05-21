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00:50, 21 мая 2024Россия

Путин установил порядок выезда за рубеж допущенных к гостайне

Путин установил порядок выезда из РФ сенаторов, допущенных к гостайне
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Сенаторы, депутаты и лица, которые допущены к государственной тайне и сведениям особой важности и планируют выехать из России, должны будут в письменном порядке уведомить об этом ФСБ и СВР. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Указ вступает в силу с 20 мая.

Законопроект внесли в Государственную Думу 14 марта.

Ранее глава комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил, что профильные комитеты нижней палаты парламента обсудят инициативу о запрете чиновникам отдыхать вне России на время проведения специальной военной операции.

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      Юлия Мискевич
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