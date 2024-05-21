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14:51, 21 мая 2024Экономика

Россиянам дали советы по выживанию в лесу

Эксперт Алешкин: перед походом в лес предупредите родных о своем местонахождении

Фото: Steven Kamenar / Unsplash

Перед походом в лес необходимо предупредить родственников о предстоящем маршруте. Советы россиянам на этот счет дал инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт отметил, что перед походом в лес стоит взять с собой телефон, зарядное устройство, зажигалку, бутылку воды и пару плиток шоколада. Если человек заблудился, Алешкин рекомендовал ни в коем случае не есть неизвестные ягоды и грибы, а также не пить воду из источника, если рядом с ним виден помет животных, так как это может быть небезопасно для здоровья и жизни.

При потере знакомого ориентира в пути инструктор посоветовал искать новые. «Ориентируемся на солнце. Двигаться в одну и ту же сторону хотя бы в течение часа в надежде выйти на тропинку, на лесную дорогу, если вообще не понимаем, где мы находимся. Если мы хотя бы пять-шесть километров в одну и ту же сторону будем идти в течение часа — на солнце или чтобы солнце светило в спину, идти максимально продолжительное время, то можно выйти на просеку или на лесную дорогу и принять решение, в какую сторону по ней идти. Идти туда, где больше следов от автомобилей и людей», — поделился информацией он. Алешкин добавил, что потерявшемуся в лесу человеку не нужно бегать, суетиться и тратить силы понапрасну — вместо этого лучше попытаться связаться со службой спасения.

Ранее россиянам при походе в лес рекомендовали надевать одежду ярких и кислотных оттенков.

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      Полина Кислицына
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