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16:19, 21 мая 2024Россия

Россияне нашли мертвым 13-летнего приемного сына и узнали его последнее желание

В Революционном Ростовской области родители нашли 13-летнего сына мертвым

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В хуторе Революционном Ростовской области местные жители нашли мертвым своего 13-летнего приемного сына. Об этом пишет Don Mash в Telegram.

Как стало известно, подросток находился один около трех часов. Когда родители мальчика вернулись домой, то обнаружили его без признаков жизни под навесом, где сохли вещи. Также россияне заметили предсмертную записку с последним желанием ребенка — положить к нему в гроб найденную на остановке электронную сигарету.

По информации канала, семейная пара усыновила мальчика в 2017 году. Как рассказали близкие подростка, он был общительным, увлекался рыбалкой и спортом.

Ранее в Санкт-Петербурге родители нашли 13-летнего сына мертвым в запертой изнутри квартире после неудачи на музыкальном выступлении. Журналисты выяснили, что семья мальчика не состояла на учете и считалась обеспеченной и благополучной. Мать подростка работает педагогом в коррекционном центре, его отец — инженером.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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