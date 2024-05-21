Россиянин склонял участника СВО сдаться в украинский плен и получил срок

В Саратове суд дал 3,5 года мужчине за склонение бойца СВО к сдаче в плен ВСУ

В Саратовской области суд приговорил к 3,5 года лишения свободы 31-летнего местного жителя, склонявшего участника специальной военной операции (СВО) сдаться в украинский плен. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 352.1 УК РФ («Приготовление к добровольной сдаче в плен»). Его отправят в колонию общего режима.

Следствие и суд установили, что с мая по июль 2023 года россиянин переписывался с военнослужащим Вооруженных сил России, находящемся в зоне СВО на территории Украины. В своих сообщениях он систематически уговаривал и подстрекал бойца сдаться в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Жителя Саратовской области выявили сотрудники ФСБ и задержали в феврале.