Минобороны России: расчеты ПВО сбили за сутки 45 БПЛА и 14 ракет ВСУ

Российские расчеты противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 45 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 14 ракет различных классов, 5 французских управляемых авиационных бомб Hammer, а также 8 реактивных снарядов, среди которых американские HIMARS и советские «Ольха». Об этом во вторник, 21 мая, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Уточняется, что среди сбытых ракет противника две оперативно-тактические ATACMS (производства США), восемь крылатых SCALP-EG (Франция) и четыре противорадиолокационные HARM (США).

Также в военном ведомстве рассказали, что группировка войск «Север» продолжила продвижение вглубь обороны противника. За минувшие сутки на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике подразделений Вооруженных сил Украины. Помимо этого, российские военнослужащие отразили три контратаки, в том числе в районе Волчанска Харьковской области.