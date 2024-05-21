Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:12, 21 мая 2024Россия

Российские расчеты ПВО сбили за сутки 45 дронов и 14 ракет ВСУ

Минобороны России: расчеты ПВО сбили за сутки 45 БПЛА и 14 ракет ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские расчеты противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 45 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 14 ракет различных классов, 5 французских управляемых авиационных бомб Hammer, а также 8 реактивных снарядов, среди которых американские HIMARS и советские «Ольха». Об этом во вторник, 21 мая, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Уточняется, что среди сбытых ракет противника две оперативно-тактические ATACMS (производства США), восемь крылатых SCALP-EG (Франция) и четыре противорадиолокационные HARM (США).

Также в военном ведомстве рассказали, что группировка войск «Север» продолжила продвижение вглубь обороны противника. За минувшие сутки на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике подразделений Вооруженных сил Украины. Помимо этого, российские военнослужащие отразили три контратаки, в том числе в районе Волчанска Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине

      Пассажир не выжил во время сильной турбулентности на рейсе из Лондона

      Скарлетт Йоханссон заявила о воровстве ее голоса ChatGPT

      В Италии собрались защищать бизнес от последствий антироссийских санкций

      Путин позвонил президенту Узбекистана и обсудил предстоящий визит в республику

      Причину приостановки запрета на экспорт бензина из РФ объяснили

      Законопроект о запрете привлекать к ответственности за старые посты внесут снова

      Жителей российского региона предупредили о ракетной опасности

      Россиянин похитил сумку из кафе и попал под колеса авто при попытке скрыться

      Названы два ранних симптома рака поджелудочной железы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше