Шведский футболист-чемпион извинился за выступления за ЦСКА

Шведский футболист Понтус Вернблум извинился за выступления за ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА швед Понтус Вернблум извинился за выступления за армейский клуб. Его слова приводит Aftonbladet.

Футболист оправдал свои действия тем, что в момент подписания контракта ситуация в мире была совершенно иной. «Если я кого-то обидел, то заранее смиренно извиняюсь», — заявил он.

Ранее Вернблум рассказывал, что боялся переезда в Россию после подписания контракта с ЦСКА. По его словам, на Западе не слишком хорошо отзываются о России, поэтому у него возникли опасения. Также он признался, что несколько раз солгал на переговорах с руководством армейцев о том, что хорошо знает Россию.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012-го по 2018-й. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. В сезоне 2015/2016 швед попал в список лучших игроков первенства по версии Российского футбольного союза.