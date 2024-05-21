Шведский футболист-чемпион извинился за выступления за ЦСКА
Бывший полузащитник московского ЦСКА швед Понтус Вернблум извинился за выступления за армейский клуб. Его слова приводит Aftonbladet.
Футболист оправдал свои действия тем, что в момент подписания контракта ситуация в мире была совершенно иной. «Если я кого-то обидел, то заранее смиренно извиняюсь», — заявил он.
Ранее Вернблум рассказывал, что боялся переезда в Россию после подписания контракта с ЦСКА. По его словам, на Западе не слишком хорошо отзываются о России, поэтому у него возникли опасения. Также он признался, что несколько раз солгал на переговорах с руководством армейцев о том, что хорошо знает Россию.
Вернблум выступал за ЦСКА с 2012-го по 2018-й. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. В сезоне 2015/2016 швед попал в список лучших игроков первенства по версии Российского футбольного союза.