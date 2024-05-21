Стилистка перечислила россиянкам тренды в одежде на лето

Стилист Марина Герман: одежда изо льна будет самой модной летом 2024 года

Стилист Марина Герман перечислила россиянкам тренды в одежде на лето 2024 года. Соответствующий материал публикует «Радио 1».

По словам специалистки, в предстоящем сезоне модной будет одежда изо льна, фактурных летних тканей и трикотажа. Так, эксперт посоветовала носить брючные костюмы, джемперы и юбки из тонкого материала. Помимо этого, она обратила внимание на вязаные вещи.

Вдобавок стилистка отметила, что акцент в образах летом стоит делать на женственность. «Топы с открытыми плечами. С широкими отворотами, чтобы полностью открыть зону ключиц. Я рекомендую такие топы сочетать на миксе стилей», — уточнила она.

Кроме того, Герман отметила актуальность прозрачных платьев, которые можно носить не только в курортной зоне, но и в городе. Из обуви она порекомендовала выбирать балетки из сетки, сандалии с легкой подошвой, замшевые казаки, слингбэки, вьетнамки на маленьком каблучке и кожаные шлепанцы.

Среди прочего самыми модными цветами в одежде собеседница издания назвала нежные тона и оттенки желтого — например, лимонно-желтый.

Ранее в мае российская стилистка назвала модные цвета одежды на лето. По словам эксперта, в грядущем сезоне цветовая палитра трендовых нарядов будет насыщенной и разнообразной. Так, помимо оттенка «персиковый пушок», ставшего цветом 2024 года по версии института Pantone, актуальными оказались тона «лимонный леденец» и «мята».