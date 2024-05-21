Newsweek: Украине придется признать, что утраченные земли входят в состав России

Киеву придется признать, что утраченные земли входят в состав России. Такое условие для окончания конфликта на Украине назвал журналист Дэн Перри в материале для журнала Newsweek, базирующегося в США.

«Трезвый анализ предполагает, что Украине, возможно, скоро придется пойти на сделку с Россией», — высказался Перри. По его мнению, в нынешних условиях для Киева разумно пойти на компромисс, который будет предполагать передачу России территорий, потерянных за последние десять лет.

Журналист убежден, что Запад совершил катастрофическую ошибку, распространив заблуждение о том, что Украина может стать частью НАТО. Поэтому, как отметил Перри, Россия была вынуждена начать боевые действия.

В мае глава ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях. Он напомнил, что на данный момент еще действует указ украинского лидера Владимира Зеленского, который запрещает ему вести переговоры с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил об отказе Украины вести переговоры с Россией. Он задался вопросом, где гарантия того, что Киев и дальше не будет отказываться от выполнения тех или иных договоренностей.