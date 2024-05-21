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13:30, 21 мая 2024Россия

В Воронежской области объявили ракетную опасность

Воронежский губернатор Гусев сообщил о ракетной опасности в регионе

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Воронежской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая», — написал он.

Находящимся на улице жителям глава области посоветовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Других подробностей Гусев не сообщил.

18 мая в регионе объявляли опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал тогда губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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