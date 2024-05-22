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10:07, 22 мая 2024Наука и техника

В леднике Судного дня обнаружили тревожные изменения

PNAS: под ледником Судного дня обнаружили вторжение теплой воды

Фото: NASA / Wikimedia

Гляциологи из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили доказательства проникновения теплой морской воды под антарктический ледник Туэйтса, прозванный ледником Судного дня. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), это указывает на то, что тревожные изменения, происходящие с ледником, могут стать необратимыми.

Ледник Туэйтса располагается в Западной Антарктиде и частично является шельфовым, то есть его часть опирается на морское дно. Предполагается, что таяние ледника вызовет сход в океан огромной массы льда, располагающегося на суше, что вызовет резкий подъем уровня моря. Изменение климата способствует вторжению теплых вод у морского дна, которые воздействуют на линию заземления, где ледник отрывается от морского дна, и создают протяженные полости между дном и телом ледника. Таким образом, таяние усиливается и может приобрести необратимый характер.

В новой работе ученые проанализировали данные, собранные с марта по июнь 2023 года созвездием коммерческих спутников ICEYE, которые вращаются вокруг Земли по полярной орбите (пролегающей под прямым углом к экватору). На их борту находится InSAR, интерферометрический радар с синтезированной апертурой, для постоянного мониторинга изменений на поверхности Земли. ICEYE предоставили гляциологам долгосрочную серию ежедневных наблюдений за ледником Туэйтса, что позволило сопоставить происходящие с ним изменения с циклом приливов и отливов.

Оказалось, что приливы вызывают периодическое отступление линии заземления на 2-6 километра. Морская вода, которая с приливом нагнетается в полости у подножия ледника, смешивается с талой пресной водой и создает достаточное давление, чтобы поднять лед над дном. В результате образуется еще больше пространства, куда может проникать теплая вода. Подсчитано, что нерегулярные вторжения морской воды происходят еще на шесть километров вглубь ледника. Поскольку морская вода замерзает при минус двух градусах Цельсия, она в большей степени способствует таянию Туэйтса, чем пресная вода.

Авторы отмечают, что на данный момент недостаточно информации, чтобы с уверенностью сказать, сколько времени осталось до того, как вторжение океанской воды станет необратимым.

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      Александр Еникеев
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