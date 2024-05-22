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14:36, 22 мая 2024Экономика

Оценено количество запрещенного жилья в Москве

«Метриум»: двухкомнатных квартир площадью меньше 44 кв. м в Москве меньше 0,5 %

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На долю двухкомнатных квартир в новостройках меньше разрешенного минимума приходится около 0,5 процента от всего жилья этого типа. Количество запрещенных «двушек» оценили эксперты компании «Метриум», передают «Известия».

После введения нормативов в столице нельзя строить двухкомнатные квартиры площадью меньше 44 «квадратов». Однако исследование показало, что застройщики редко предлагали такие варианты и до вступления в силу новых правил. Так, в апреле из 20 тысяч двухкомнатных квартир на первичном рынке Москвы только 86 объектов оказались меньше минимума. Такие квартиры в среднем стоят 12,9 миллиона рублей.

Эксперты считают, что маленькое жилье несет важную социальную функцию, и ограничивать его строительство нецелесообразно. «Купить квартиру с двумя жилыми комнатами по цене однокомнатной — это большая удача для покупателей, которые хотят получить максимум функциональности при сильно ограниченном бюджете. Для молодой семьи часто важна не столько площадь, сколько возможность иметь как можно больше отдельных помещений, пусть и на небольшом метраже», — пояснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее сообщалось, что четверть «однушек» и студий в России оказалась меньше новых нормативов в 28 квадратных метров.

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      Александра Качан
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