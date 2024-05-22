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17:53, 22 мая 2024Экономика

В МТС ответили на претензии антимонопольного ведомства

В МТС назвали рост абонентской платы экономически обоснованным

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Сотовый оператор МТС заявил об экономической обоснованности повышения абонплаты, в связи с которым Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело. Все необходимые подтверждения ведомству представлялись, заявили ТАСС в пресс-службе компании.

Повышение там связали с увеличением затрат на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, а также «необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг».

В ФАС связали свои претензии с повышением стоимости сотовой связи в среднем на восемь процентов, произошедшим в апреле и марте 2024 года.

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      Дмитрий Воронин
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