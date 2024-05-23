Бывший игрок ЦСКА оценил извинения шведского футболиста за выступления в России

Бывший футболист ЦСКА Тошич заявил, что Вернблум был доволен жизнью в Москве

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич оценил извинения шведского футболиста Понтуса Вернблума за выступления за армейский клуб. Его слова приводит РИА Новости.

Тошич заявил, что Вернблум не проявлял недовольства своим нахождением в Москве. «Сколько я его знаю, он очень хороший футболист и парень. Мне кажется, в этой ситуации его слова не очень верно перевели», — подчеркнул спортсмен.

21 мая Вернблум извинился за выступления за армейский клуб. Футболист оправдал свои действия тем, что в момент подписания контракта ситуация в мире была совершенно иной.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012-го по 2018-й. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. В сезоне 2015/2016 швед попал в список лучших игроков первенства по версии Российского футбольного союза.