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17:40, 23 мая 2024Путешествия

Туристка сломала позвоночник во время отпуска и получила 1,7 миллиона рублей

Daily Mail: туристка сломала позвоночник на водном такси и засудила виновных

Фото: Leyre / Unsplash

Британская туристка сломала позвоночник во время отпуска с дочерью, засудила виновных и получила 15 тысяч фунтов стерлингов (около 1,7 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, путешественница отправилась в экскурсию на водном такси с дочерью. Поначалу погода была хорошей, а волны спокойными, однако вскоре ситуация стала ухудшаться. На обратном пути их лодку подкинуло вверх слишком сильно, в результате чего женщина сломала позвоночник.

«Это был настоящий ужас, одно из худших событий в моей жизни», — описала она боль от травмы.

После прибытия на берег туристку госпитализировали. Вскоре она подала иск против компании, организовывающей морские поездки, и выиграла его.

Ранее британский турист приехал в роскошный отель на Ямайке, сломал там ногу и не выжил. 66-летний отец четырех детей Марк Твиди отправился в отпуск мечты с женой Хелен.

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      Марк Успенский
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