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20:04, 23 мая 2024Спорт

В Финляндии заявили об отсутствии денег на проведение ЧМ по лыжным гонкам

Федерация лыжного спорта Финляндии заявила об отсутствии финансирования на ЧМ

Фото: Anders Wiklund / Globallookpress.com

Федерация лыжного спорта Финляндии заявила об отсутствии финансирования на проведение чемпионата мира 2029 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

В Финляндии заявили об имеющейся задолженности в размере 1,9 миллиона евро перед городом Лахти за чемпионат мира 2017 года, которая влияет на процесс подачи заявки на турнир 2029 года. Президент финской федерации Сирпа Коркатти заявил, что у страны есть твердое желание организовать чемпионат мира, но не любой ценой.

В апреле 2023 года сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила о решении сократить состав на следующий сезон из-за проблем с финансированием. Отмечалось, что число лыжников в мужской команде уменьшат до 10. Столько же спортсменок войдет в женскую команду, сейчас их 11.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.

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      Анастасия Борисова
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