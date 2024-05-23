В Финляндии заявили об отсутствии денег на проведение ЧМ по лыжным гонкам

Федерация лыжного спорта Финляндии заявила об отсутствии финансирования на ЧМ

Федерация лыжного спорта Финляндии заявила об отсутствии финансирования на проведение чемпионата мира 2029 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

В Финляндии заявили об имеющейся задолженности в размере 1,9 миллиона евро перед городом Лахти за чемпионат мира 2017 года, которая влияет на процесс подачи заявки на турнир 2029 года. Президент финской федерации Сирпа Коркатти заявил, что у страны есть твердое желание организовать чемпионат мира, но не любой ценой.

В апреле 2023 года сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила о решении сократить состав на следующий сезон из-за проблем с финансированием. Отмечалось, что число лыжников в мужской команде уменьшат до 10. Столько же спортсменок войдет в женскую команду, сейчас их 11.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.