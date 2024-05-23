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17:46, 23 мая 2024Экономика

В России обнаружили появление нового среднего класса

В Сбере заявили, что на фоне роста зарплат в РФ появился новый средний класс

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России растут заработные платы и на этом фоне появляется новый средний класс. Об этом, как передает РБК, 23 мая заявил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников, в ходе Всероссийской банковской конференции.

По его словам, в последние несколько месяцев в России сохраняется достаточно высокое потребление, хотя с осени 2023 года оно замедлялось. В то же время в стране увеличиваются заработные платы, и на фоне этого появилась такая прослойка населения, которую Матовников с коллегами называют новым средним классом.

Аналитик уточнил, что средний рост заработных плат в России колеблется от 16 до 18 процентов, однако самый ощутимый рост демонстрируют такие отрасли, как строительство, информационные технологии и обработка. В перечисленных сегментах заработные платы увеличились на 25-27 процентов. Матовников подчеркнул, что такой рекордный рост отмечается уже второй год подряд.

Он обратил внимание, что на российский рынок вышел новый класс заемщиков, которые прежде отличались низкой закредитованностью и которым недоплачивали почти три десятилетия. Это, по словам Матовникова, серьезно влияет на объем и качество потребительского спроса.

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23 октября 2023

Ранее Минэкономразвития РФ прогнозировало, что в России средние зарплаты вскоре вырастут до 100 тысяч рублей в месяц. Согласно исследованию проведенному РИА Новости, быстрее всего это случится в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах. Кроме того, в лидерах по динамике роста зарплат оказались Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Кроме того, в некоторых регионах России мощно растет количество вакансий. Речь идет об арктической зоне РФ.

В целом по РФ резко выросло количество вакансий в отрасли информационных технологий. За год, число соответствующих предложений о работе увеличилось на 19 процентов. Особенно высоким спросом пользуются программисты владеющие языками Java, PHP, C++, Python и C#.

При этом, соискатели все чаще просят занижать их официальную зарплату или выдавать ее в конверте. Одна и причин такого поведения, по их словам, желание избежать платы по кредитам и алиментам.

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      Кирилл Луцюк
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