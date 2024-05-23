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04:35, 23 мая 2024Спорт

Российский фигурист раскрыл пять секретов успеха на льду

Фигурист Веселухин: спортивные достижения зависят от психологической подготовки

Фото: LOGAN WEAVER | @LGNWVR / Unsplash

Спортивные достижения на пятьдесят, а иногда и более процентов зависят от качества психологической подготовки атлета, сообщил российский фигурист (клуб «Броадмоор», США) Даниил Веселухин. Пятью секретами успеха он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Даже со стороны порой обидно наблюдать, когда хорошо подготовленный спортсмен проваливает важные соревнования исключительно из-за волнения и неуверенности в себе, не говоря уж о том, что в этот момент чувствует сам выступающий, его тренер, партнер или команда

Даниил Веселухинроссийский фигурист

По словам фигуриста, наилучшим образом продемонстрировать все то, чему спортсмен учился, помогут пять советов.

«Совет первый: прокачивайте стрессоустойчивость. И сами соревнования, и тренировочный процесс — огромный стресс как для физического состояния, так и для психики спортсмена. Ведь в спорте невозможно на сто процентов спрогнозировать результат. Поэтому необходимо работать со своими страхами и стараться уменьшить восприимчивость к источникам психологического дискомфорта», — отметил он.

Второй совет, которым поделился Веселухин, — не думать о возможной неудаче.

«Психологический настрой играет огромную роль. Человек устроен так, что фокус его внимания направлен на то, о чем он думает. Поэтому даже за одной "спрогнозированной" вами неудачей, как правило, следует вторая, в итоге лишь укрепляя негативные установки в стиле "я слабак" и "у меня ничего не получится". Так что преодолевайте внутренние ограничения и культивируйте в своем сознании позитивные мысли», — добавил фигурист.

Совет третий: если что-то не получается, не вините себя сходу, а разберитесь в причинах. Ведь даже если физическая форма позволяет заниматься всем, чем угодно, важно, чтобы спортивное направление было интересно человеку. Тогда и победы не заставят себя долго ждать

Даниил Веселухинроссийский фигурист

Еще один совет, который дал Веселухин, — это не поддаваться звездной болезни и соревноваться только с самим собой.

«Часто после победы в престижных соревнованиях спортсмены начинают думать, что никто их уже не победит, и в итоге с треском проваливают следующие соревнования. Ведь это означает, что психологически человек установил сам себе планку, дальше которой идти просто некуда. Правильное поведение — это когда ты сравниваешь свои достижения не с результатами других спортсменов, а с собой "вчерашним"», — объяснил спортсмен.

Кроме того, фигурист рекомендовал атлетам обращаться к спортивному психологу.

«Несмотря на то, что спортивная психология — направление достаточно молодое. Многие, особенно тренеры, все чаще понимают, что обращение к психологу может помочь спортсмену выйти на новый уровень достижений. Особенно важна грамотная психологическая консультация для работы спортсменов в команде», — поделился он.

Отмечу, что вышеперечисленные советы касаются не только спорта, но и искусства, образования, бизнеса — словом, они пригодятся всем тем, кто стремится к успеху и намерен продемонстрировать свои таланты без ложной скромности

Даниил Веселухинроссийский фигурист
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Ранее стало известно, что российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко, выступающие в танцах на льду, вновь задумались о смене спортивного гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Морозов имеет российское, американское и французское гражданство. По информации источника, с юридической точки зрения переход в сборную США осуществить легче, чем во французскую команду.

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