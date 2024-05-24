Богатые россияне расхотели хранить деньги в Европе

Европейские банки начали стремительно терять богатых российских вкладчиков

Состоятельные россияне начали выводить свои деньги из европейских банков и возвращать их в Россию. Об этом, со ссылкой на исследование аналитиков Frank RG, сообщило РИА Новости.

Эксперты выяснили, что за 2023 год в России на 50 процентов увеличилось число клиентов с финансовым капиталом от 100 миллионов рублей, а объем их средств внутри страны достиг 13,1 триллиона рублей.

Такая динамика объяснятся сразу несколькими факторами: притоком нового капитала, изменениями на фондовом рынке, валютной переоценкой и ситуацией с депозитами.

Аналитики подчеркивают, что страны, в которых богатые российские клиенты предпочитали хранить свои капиталы, теряют таких вкладчиков. В первую очередь это касается европейских государств. Например, доля россиян, которые прежде держали свои деньги в Великобритании и Европейском союзе упала с 20 до 11 процентов. В Швейцарии аналогичный показатель снизился с 20 до 6 процентов, а в США с пяти до трех процентов.

Впрочем, в дружественных Москве странах российские капиталы тоже задерживаются все реже. В частности, они уходят из Турции и ОАЭ.

Исключением оказался Гонконг — единственная юрисдикция, к которой проявили интерес толстосумы из РФ. Там их доля приросла с двух процентов до трех.

Ранее выяснилось, то в I квартале 2024 года россияне стали выводить из страны меньше денег. В частности, с января по март объемы валютных трансграничных переводов сократились на 388 миллионов долларов и составили 5,13 миллиарда долларов.

До этого власти призвали российский бизнес работать в российской же юрисдикции и не выводить капиталы за границу, где их несложно лишиться.