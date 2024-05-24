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12:32, 24 мая 2024Наука и техника

Созданы долговечно вибрирующие струны

Nature Communications: созданы долговечно вибрирующие наноструны

Фото: Richard Norte

Ученые Делфтского технического университета в Нидерландах и Брауновского университета в США создали наноструны, которые способны вибрировать при температуре окружающей среды дольше, чем любой ранее известный твердотельный объект. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Долговечные струны специально разработаны для улавливания вибраций и предотвращения утечки энергии колебания, что делает их подходящими для создания одних из самых чувствительных в мире механических датчиков. По своим характеристикам они приближаются к тому, что в настоящее время достижимо только при температурах, близких к абсолютному нулю.

Для разработки наномеханических резонаторов сантиметрового масштаба были использованы алгоритмы машинного обучения, оптимизирующие конструкцию без нужды в непрерывном изготовлении прототипов. ИИ использовал результаты более простых экспериментов с короткими струнами для уточнения конструкции длинных струн, что сделало процесс разработки экономичным и эффективным.

Струны имеют длину три сантиметра и толщину 70 нанометров, но в увеличенном масштабе они эквивалентны гитарным струнам из стекла, которые протянуты на полкилометра почти без провисания. Они могут использоваться в миниатюрных устройствах для измерения физических величин, таких как давление, температура, ускорение и магнитные поля.

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      Александр Еникеев
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