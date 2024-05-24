Названы характерные симптомы самых распространенных видов рака

Онколог Тамаева: о раке груди может сигнализировать «лимонная корка» на коже

Вероятность успешного избавления от злокачественной опухоли на 70 процентов выше, если диагностировать заболевание на ранней стадии, предупредила основатель и главный врач сети клиник «Маммологический центр L7», заслуженный врач Республики Дагестан Фатима Тамаева. Характерные симптомы самых распространенных видов рака онколог назвала «Ленте.ру».

Тамаева призвала прежде всего внимательно следить за любыми переменами в состоянии здоровья и при ухудшении самочувствия сразу же обращаться к врачам. Также она обратила внимание, что симптомы развития опухоли зависят от места ее локализации.

Так, о самом распространенном раке — раке молочной железы — могут сигнализировать уплотнения в груди, болезненность при пальпации, кровянистые выделения из сосков и изменения кожи. При заболевании она грубеет и напоминает лимонную корку, объяснила Тамаева.

Рак кожи будет сопровождаться такой симптоматикой, как изменения родинок. Если привычное «пятнышко» ни с того ни с сего стало меняться, темнеть и расти, вероятно, образование перерастает в злокачественное, и лучше показать его специалисту. На рак легкого на ранней стадии укажут кашель, слабость и общее недомогание Фатима Тамаева онколог

На более поздней стадии злокачественное новообразование вне зависимости от локализации можно заподозрить по повышенной утомляемости, снижению работоспособности, резкой и беспричинной потере веса, снижению аппетита, повышенной температуре тела и частым головокружениям, перечислила онколог. Однако, предостерегла она, не стоит при каждом повышении температуры диагностировать себе рак и сломя голову бежать в больницу. Перечисленные симптомы могут свидетельствовать и о других, менее опасных недугах, отметила Тамаева. В таком случае излишняя мнительность только навредит, ведь и общее психологическое состояние активно сказывается на здоровье.

Единственный же стопроцентный способ выявить рак на ранней стадии — регулярно проходить профилактические осмотры, заверила онколог. «Необходимо раз в год посещать гинеколога, дерматолога, маммолога, делать УЗИ внутренних органов, КТ или рентген легких, гастроскопию и колоноскопию. Это не занимает много сил и времени, однако позволяет врачу первично оценить состояние организма и при необходимости направить на более глубокие точечные обследования органов и систем, в том числе на анализы на онкомаркеры, биопсию», — подытожила Тамаева.

Ранее Фатима Тамаева развеяла несколько популярных мифов о раке. В частности, она отметила, что развитие заболевания из-за использования гаджетов является мифом.