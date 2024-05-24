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15:34, 24 мая 2024Россия

В России высказались о переговорах с условием сохранения текущих позиций

Сенатор Климов: Запад вольно интерпретирует готовность России к переговорам

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Запад вольно интерпретирует заявления российских политиков о готовности к мирным переговорам по Украине, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах начала диалога с условием сохранения сторонами текущих позиций на фронте.

«Они просто интерпретируют слишком вольно высказывания наших первых лиц. Речь идет о том, что Россия открыта к переговорам, которые бы, естественно, учитывали нашу позицию и существующую объективную реальность. А про всякие линии и прочее официально никогда не шло», — поделился мнением сенатор.

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Как пишет агентство Reuters со ссылкой на несколько российских источников, президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине, если для этого стороны зафиксируют нынешние позиции на линии фронта.

Также один из собеседников журналистов отметил, что у Москвы есть силы и ресурсы продолжать боевые действия, но тем не менее, Путин также готов к заморозке конфликта.

В декабре прошлого года американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на двух экс-чиновников, близких к Кремлю сообщило, что Россия через посредников пытается передать Западу сигналы о готовности к переговорам по украинскому конфликту. Газета писала, что одним из условий Москвы было закрепление сторон на текущих позициях на поле боя.

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