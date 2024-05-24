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20:23, 24 мая 2024Наука и техника

Возвращение удаленных фото на iPhone объяснили

Удаленные фото вернулись на iPhone из-за ошибки индексирования

Фото: Lilly Rum / Unsplash

Специалисты компании Synactiv обяснили, почему многие пользователи iPhone обнаружили на устройстве фотографии, которые они давно удалили. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Ранее владельцы iPhone пожаловались, что нашли в медиатеке девайса фото и видео, удаленные много лет назад. Аналитики Synactiv проанализировали актуальную версию iOS и выяснили, что проблема вернувшихся фото заключалась в ошибке индексирования. Система проиндексировала старые файлы на локальном диске и восстановили некоторые из них.

Таким образом, ошибка связана с удаленными документами, которые могли сохраниться на накопителе смартфона. «Причина, по которой эти файлы вообще оказались там, неизвестна», — заметили авторы отчета. Также они отметили, что баг не связан с облачным хранилищем iCloud, о чем говорили ранее многие критики Apple, обвиняя ее в слежке за пользователями.

Журналисты издания 9to5Mac также рассказали, что получили официальный комментарий Apple относительно инцидента. Представители компании подтвердили версию Synactiv. По их словам, некоторые фото дейсвительно могли быть не до конца удаленными со смартфона — затем файлы восстановились из-за ошибки. В Apple подчеркнули, что проблема затронула лишь небольшой процент пользователей.

В конце мая корпорация Apple выпустила обновление iOS 17.5.1, исправляющее ряд ошибок на iPhone. В том числе, фирма исправила баг, из-за которого удаленные фотографии могли вернуться в медиатеку устройства.

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      Андрей Ставицкий
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